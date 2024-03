Frauenrechte

Annalena Baerbock (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

"Größere wirtschaftliche Stärke, mehr innovative Ideen und Wohlstand sind nur einige Gründe, warum sich feministische Außenpolitik für alle auszahlt", sagte Baerbock in einer Videobotschaft auf der Plattform X. Die Grünen-Politikerin verwies auf Berechnungen, wonach sich die Wirtschaftskraft bei weltweiter Gleichheit der Geschlechter deutlich steigern würde.

Chefvolkswirtin Traud: Mangelnde Diversität in Unternehmen hemmt Wachstum in Deutschland

Die Chefvolkswirtin der Landesbank Helaba, Gertrud Traud, kritisierte, es gebe in Deutschland zwar inzwischen etwas mehr Frauen in den Chefetagen als früher, Menschen aus nicht-akademischen Elternhäusern seien dort aber nach wie vor unterrepräsentiert. "Der soziale Aufstieg gelingt in Deutschland extrem schlecht. Viele junge Menschen werden abgehängt, obwohl sie nicht leistungschwächer sind", sagte Traut im Deutschlandfunk . "Wenn aber die besten Köpfe aussortiert werden, verhindert das Innovationen und technischen Fortschritt." Die mangelnde Vielfalt in den Führungsetagen werde in Deutschland zur Wachstumsbremse, kritisierte Traud.

Traud ist seit 2005 Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen. Damals war sie in Deutschland die einzige Frau in einer vergleichbaren Position in der Finanzbranche.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.