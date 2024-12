Nach Assad-Sturz

Bundesaußenministerin Baerbock ernennt Tobias Lindner zum Sonderkoordinator für Syrien. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Er solle die deutsche Präsenz in dem Land erhöhen, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Die Ministerin bot deutsche Hilfe für die Beseitigung von Chemiewaffen an. Sie müssten möglichst rasch in internationales Gewahrsam genommen werden. Zudem werde Deutschland für die humanitäre Hilfe kurzfristig acht Millionen Euro zur Verfügung stellen, erklärte Baerbock. Entwicklungsministerin Schulze knüpfte für mehr internationales Engagement in Syrien konkrete Erwartungen an die neue Staatsführung. Die Rechte ethnischer und religiöser Minderheiten, von Frauen und Mädchen seien zu schützen, sagte die SPD-Politikerin. Das Bildungssystem müsse frei von Ideologie, Diskriminierung und Ausgrenzung sein.

Der arabische Golfstaat Katar kündigte unterdessen an, seine Botschaft in Damaskus bald wieder zu öffnen.

