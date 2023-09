Besuch in Kiew

Außenministerin Baerbock in Kiew (Oliver Weiken/dpa)

Die Erweiterung der EU sei eine notwendige geopolitische Konsequenz aus Russlands Krieg. Baerbock betonte, die Ukraine verteidige mit enormem Mut und Entschlossenheit die Freiheit aller. Sie mahnte aber auch weitere Reformbemühungen etwa im Kampf gegen die Korruption an.

Es ist bereits die vierte Ukraine-Reise der deutschen Außenministerin seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022. Am Vormittag besuchte sie in der Nähe von Kiew ein Elektrizitäts-Umspannwerk. Dort ließ sich die Grünen-Politikerin am Vormittag über die Bemühungen der Regierung informieren, die Energieversorgung des Landes vor dem herannahenden Winter zu sichern. In der Ukraine werden immer wieder wichtige Infrastruktureinrichtungen von Russland attackiert.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.