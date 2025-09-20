Präsidentin der UNO-Vollversammlung

Annalena Baerbock am Redepult vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Richard Drew)

So blockierten die Mitglieder des Sicherheitsrates mit ihrem Veto zu oft Friedensbemühungen der internationalen Gemeinschaft, kritisierte Baerbock. Als Beispiele nannte sie die Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine. Das dürfe man nicht länger hinnehmen.

UNO unter finanziellem Druck

Die Vereinten Nationen stünden zudem unter einem wachsenden finanziellen Druck. Baerbock sprach sich deshalb dafür aus, Abläufe effizienter zu gestalten. So könnten etwa Hilfsprogramme zusammengelegt werden und zielgerichteter sein.

Baerbock betonte zugleich, dass die Bedeutung der Vereinten Nationen ungebrochen sei. So seien Millionen Menschen durch das Welternährungsprogramm vor dem Hungertod gerettet worden. Auch wäre die Corona-Pandemie ohne die WHO niemals eingedämmt worden.

