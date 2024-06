Bundesaußenministerin Baerbock reist durch Nahost-Länder. (Hannes P. Albert/dpa)

Gestern Abend hatte Baerbock auf einer Sicherheitskonferenz bei Tel Aviv erklärt, wenn man wolle, dass die Autonomiebehörde irgendwann die Rolle einer legitimen Regierung in Gaza übernehme, müsse diese in der Lage sein, das zu gewährleisten - auch mit Polizei- und Sicherheitskräften. In der gegenwärtigen Situation sei es kontraproduktiv, etablierte Strukturen zu zerstören. Genau das bewirke aber die illegale Ausweitung israelischer Siedlungsprojekte im Westjordanland.

Baerbock will heute auch mit ihrem Amtskollegen Katz zusammenkommen. Anschließend reist sie in den Libanon weiter.

