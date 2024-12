Künftige Syrien-Politik

Außenministerin Baerbock (dpa / Michael Kappeler)

Über den Inhalt der Unterredung wurde bislang nichts bekannt. Baerbock ist im Laufe des Tages auch mit ihrem Amtskollegen Fidan verabredet.

Die Türkei ist ein einflussreicher Nachbar Syriens. Sie verfügt über gute Kontakte zu den islamistischen HTS-Milizen, die nach dem Sturz von Machthaber Assad die Kontrolle im Land übernommen haben. Insbesondere die Kurden in Syrien befürchten militärische Angriffe der Türkei auf den Norden des Landes. Dort kontrolliert die Kurden-Miliz YPG Teile der Region, die an die Türkei grenzen. Ankara betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und stuft sie daher als Terrororganisation ein.

Der türkische Präsident Erdogan forderte bei einem Gipfel in Kairo die Vernichtung aller Terrorgruppen in Syrien. Dazu zählte er ausdrücklich die Terrormiliz IS sowie die PKK und ihre Verbündeten. Erdogan sprach von der Notwendigkeit, die territoriale Einheit Syriens zu sichern und ein friedliches Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen.

