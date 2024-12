Nach Sturz des Regimes

Bundesaußenminister Baerbock hat sich schon mehrmals zur neuen Lage in Syrien geäußert. (Archivbild) (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Sicherheitsbehörden und Geheimdienste müssten jetzt international eng zusammenarbeiten. Die SPD-Politikerin Faeser verwies auf Kontrollen der Sicherheitsbehörden an allen Grenzen. Man sei äußerst wachsam. 2022 hatte das Oberlandesgericht Koblenz das weltweit erste Urteil wegen Staatsfolter in Syrien gesprochen - gegen zwei Geheimdienstmitarbeiter. Einer davon erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

In den USA wurde diese Woche der ehemalige Leiter einer syrischen Haftanstalt wegen Folter angeklagt. Der 72-jährige führte zwischen 2005 und 2008 das Adra-Gefängnis in Damaskus. - Das Assad-Regime hat an Hunderttausenden politischen und anderen Gefangenen Gräueltaten verübt.

Mehr zur Folter in Gefängnissen wie Sednaja in Syrien

Diese Nachricht wurde am 15.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.