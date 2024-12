Baerbock und Faeser warnen Assad-Unterstützer vor Flucht nach Deutschland

Bundesaußenminister Baerbock hat sich schon mehrmals zur neuen Lage in Syrien geäußert. (Archivbild) (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Diese würden mit der vollen Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen, sagte Baerbock der "Bild am Sonntag". Sicherheitsbehörden und Geheimdienste müssten jetzt international aufs engste zusammenzuarbeiten, forderte die Grünen-Politikerin.

Innenministerin Faeser verwies in der Zeitung auf Kontrollen der Sicherheitsbehörden an allen Grenzen. Man sei äußerst wachsam. Die SPD-Politikerin verwies in dem Zusammenhang auf das Oberlandesgericht Koblenz, das 2022 das weltweit erste Urteil wegen Staatsfolter in Syrien gesprochen und einen früheren syrischen Geheimdienstmitarbeiter zu lebenslanger Haft verurteilt hatte.

