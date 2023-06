Auslandsreise

Heil und Baerbock am Beginn ihrer Brasilien-Reise. (Jörg Blank/dpa)

Baerbock sagte in der Hauptstadt Brasilia, kolumbianische Elektriker und brasilianische Pflegekräfte würden in Deutschland schon jetzt mit offenen Armen empfangen. Diese Kooperation wolle man ausbauen. Heil meinte, in der Pflege sei der Bedarf an Fachkräften in Deutschland groß, während es in Brasilien einen Überhang an Pflegerinnen und Pflegern gebe. Der SPD-Minister unterzeichnete mit seinem brasilianischen Kollegen Marinho eine Absichtserklärung für "faire Einwanderung". Heil betonte, es sei wichtig, dass bei diesem Thema beide Länder profitierten.

Die Bundesaußenministerin kam mit ihrer brasilianischen Kollegin Silva zusammen, mit der sie ein weiteres gemeinsames Vorgehen beider Länder beim Klimaschutz erörtern wollte. Baerbock reist anschließend noch nach Kolumbien und Panama weiter.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.