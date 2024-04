20 Jahre EU-Osterweiterung

Am 1. Mai 2004 traten Polen und zahlreiche weitere Staaten der Europäischen Union bei. (picture-alliance / dpa / Tim Brakemeier)

Beide nehmen zunächst auf polnischer Seite an einem Europafest teil. Anschließend wollen sie gemeinsam über die Oderbrücke in die deutsche Nachbarstadt Frankfurt laufen, wo unter anderem ein Austausch mit Studierenden der Europa-Universität Viadrina geplant ist. Zu den Feierlichkeiten in den beiden Grenzstädten werden auch der frühere Bundesaußenminister Fischer und sein damaliger polnischer Amtskollege Cimoszewicz erwartet. Beide hatten vor 20 Jahren mit einem Händedruck auf der Oderbrücke den EU-Beitritt Polens symbolisch besiegelt.

Polen war am 1. Mai 2004 zusammen mit anderen früheren Ostblock-Staaten wie Tschechien und Ungarn sowie mit Malta und Zypern der EU beigetreten. Es handelte sich um die größte Erweiterung in der Geschichte des Bündnisses.

