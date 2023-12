Weltklimakonferenz

Außenministerin Annalena Baerbock (IMAGO / photothek / IMAGO / Dominik Butzmann)

Außenministerin Baerbock erklärte vor ihrem Abflug, sie erwarte von der Konferenz ein globales Bekenntnis zum schrittweisen Ausstieg aus den fossilen Energien. Dafür werde sie in Dubai hart kämpfen und in den Verhandlungen auch noch am kleinsten Schräubchen drehen, wenn nötig. Umweltministerin Lemke sagte im ARD-Fernsehen, sie wolle in Dubai auch das Thema Kreislaufwirtschaft auf die Agenda bringen. Ohne den Rückgang des Ressorcenverbrauchs seien Klimawandel und Naturzerstörung nicht zu stoppen.

Auf dem Weltklimagipfel haben sich bereits mehr als 100 Staaten zu einem schrittweisen Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl bekannt - unter anderem die EU und die USA. Vorbehalte meldet dagegen der Ölstaat Saudi-Arabien an. Auch Indien, das stark auf Kohle setzt, wendet sich gegen eine solche Verpflichtung.

