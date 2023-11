Krieg im Nahen Osten

Annalena Baerbock (IMAGO / photothek / IMAGO / Dominik Butzmann)

Bei der Bombardierung der Siedlung waren gestern unbestätigten Meldungen zufolge 47 Menschen getötet worden. Nach Angaben der israelischen Armee galten die Angriffe einer Kommandozentrale der Hamas in Dschabalia.

Aus dem Gazastreifen konnten heute mehrere deutsche Staatsbürger ausreisen. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Ein Gruppe deutscher Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen sei von einem konsularischen Team am Grenzübergang Rafah in Ägypten in Empfang genommen worden.

Bundeskanzler Scholz begrüßte, dass auch verletzte Palästinenser aus dem Gazastreifen zur Behandlung nach Ägypten gebracht wurden. Erstmals seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas war der Grenzübergang Rafah für bestimmte Personengruppen geöffnet worden. Ägyptischen Behörden zufolge verließen knapp 80 Verletzte sowie gut 330 Menschen mit Zweitpass den Gazastreifen.

