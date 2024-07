Spitzenkandidatur der Grünen

Baerbock verzichtet auf erneute Kanzlerkandidatur

Die Grünen-Politikerin Baerbock will nicht erneut als Kanzlerkandidatin für ihre Partei antreten. Dies sagte sie dem US-Fernsehsender CNN am Rande des NATO-Gipfels in Washington. Angesichts der internationalen Krisen wolle sie sich voll auf ihre Aufgabe als Außenministerin konzentrieren, betonte Baerbock.