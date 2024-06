Grünen-Kongress

Die Visa-Verfahren dauern inzwischen deutlich kürzer. (IMAGO / Manngold)

Die Grünen-Politikerin verwies bei einem Kongress der Bundestagsfraktion ihrer Partei zu dem Thema in Berlin auf das Beispiel der deutschen Botschaft im indischen Neu-Delhi. Während dort die Bearbeitungsdauer von Visanträgen früher bei neun Monaten gelegen habe, seien es inzwischen nur noch zwei Wochen. Dies sei erreicht worden, weil die Verfahren im Rahmen eines Aktionsplans digitalisiert und zentralisiert worden seien. Mit Blick auf die derzeitigen Haushaltsverhandlungen der Koalition sagte Baerbock, Investitionen in IT- und Personalausstattung seien nicht nur für das Auswärtige Amt wichtig, sondern vor allem für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.