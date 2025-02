Russischer Krieg

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die USA aufgefordert, die Europäer bei den Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine nicht zu übergehen. (picture alliance / AA / photothek.de / Kira Hofmann)

Die EU war offenbar im Vorfeld nicht darüber informiert worden, dass Trump mit Russlands Präsident Putin telefonieren würde. Baerbock sagte im Deutschlandfunk , man habe unterschiedliche Kontakte zur US-Administration gehabt, aber "der Anruf war sehr aus der Kalten". Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wurde gestern erst im Nachhinein von Trump über Inhalte des Telefonats in Kenntnis gesetzt.

Unter Beobachtern herrscht deshalb die Befürchtung, dass Trump und Putin die Beendigung des Krieges unter sich ausmachen könnten. Die Politikwissenschaftlerin Claudia Major sagte im Deutschlandfunk , Trump habe mit Putin verhandelt, "als wäre die Ukraine schon kein souveräner Staat mehr". Damit verändere sich die Rolle der Vereinigten Staaten. Für die Ukraine würden die USA vom Verbündeten zu einer Art "Vermittler".

Baerbock: "Überfällig", dass Putin signalisiert, über Frieden reden zu wollen

Bundesaußenministerin Baerbock wertete es als positiv, dass Putin offenbar signalisiert habe, über einen Frieden reden zu wollen. Das sei überfällig gewesen. Ein solcher Frieden müsse aber die Souveränität der Ukraine wahren, betonte die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk.

An der Absicherung eines solchen Friedens wollen sich die USA aber nicht beteiligen. Trump und sein Verteidigungsminister Hegseth haben bereits deutlich gemacht, dass das Sache der Europäer sein werde. Hegseth stellte gestern beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel außerdem klar, dass die Ukraine sich im Zuge möglicher Friedensverhandlungen mit Gebietsabtretungen an Russland abfinden müsse. Eine Wiederherstellung der ukrainischen Grenzen von 2014 sei unrealistisch, so Hegseth. Auch eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sei kein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung.

Politikwissenschaftlerin Claudia Major: "Sehr beunruhigend für die Europäer"

Letzteres wertete die Politikwissenschaftlerin Claudia Major als für die Europäer "in vielerlei Hinsicht sehr, sehr beunruhigend". Die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik erinnerte daran, dass die NATO-Mitglieder - inklusive der USA - der Ukraine einen Beitritt in Aussicht gestellt haben. Wenn sich die USA nicht mehr an Entscheidungen mehrerer NATO-Gipfel gebunden fühlten, dann müssten sich die Partner fragen, was das für andere Zusagen an Europa oder die Ukraine bedeute. Wollten die europäischen Staaten in den Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine noch eine Rolle spielen, müssten sie jetzt mit eigenen Ideen hervortreten, so Major.

Trump hatte in seinem Telefonat mit Putin gestern nach eigenen Angaben eine unverzügliche Aufnahme von Friedensgesprächen vereinbart. Der US-Präsident schrieb in seinem Netzwerk "Truth Social", auf US-Seite sollten Außenminister Rubio, CIA-Chef Ratcliffe, der Nationale Sicherheitsberater Waltz sowie der Sondergesandte Witkoff die Verhandlungen leiten.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.