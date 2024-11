Vor UNO-Klimakonferenz

Der UNO-Klimagipfel (COP29) beginnt morgen in Baku. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Peter Dejong)

Alle Länder, die es sich leisten könnten, seien nun gefragt, erklärte Bundesaußenministerin Baerbock. Damit seien Staaten gemeint, die bislang nicht zu den klassischen Gebern gehörten, aber die nötige Wirtschaftskraft hätten. Bundesentwicklungsministerin Schulze warnte vor Resignation im Kampf gegen den Klimawandel. Jedes vermiedene Zehntelgrad Erwärmung zähle, weil es die Dürren, Fluten und Hitzewellen der Zukunft abmildere, sagte Schulze den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wissenschaftler gehen nach den Worten der Ministerin davon aus, dass das angestrebte 1,5-Grad-Ziel möglicherweise kurzfristig überschritten wird. Langfristig könne es nur eingehalten werden, wenn die Menschheit damit beginne, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entnehmen, betonte Schulze. Es müsse in allen Ländern sichtbare Fortschritte geben.

Scholz mahnt Erfolg der Konferenz an

Bundeskanzler Scholz betonte in einem Telefonat mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Alijew die Notwendigkeit eines erfolgreichen Treffens. Scholz habe Deutschlands Unterstützung bei der Vereinbarung eines neuen internationalen Klimafinanzierungsziels für die Zeit nach 2025 zugesagt, teilte eine Regierungssprecherin in Berlin mit. Nach dem Koalitionsbruch hatte Scholz seine Teilnahme an der Konferenz der Vereinten Nationen (COP29) abgesagt.

In Baku beraten rund 200 Staaten zwei Wochen lang unter anderem über neue Finanzzusagen an arme Länder, damit diese die Folgen des Klimawandels abfedern können. Wichtigste Ziele sind größere Klimaschutzverpflichtungen sowie die Mobilisierung von Geldgebern für ärmste Staaten. Allerdings will der künftige US-Präsident Trump dem Vernehmen nach aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen aussteigen. Dieses Abkommen sieht vor, den Temperaturanstieg auf maximal zwei Grad, möglichst aber 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten zu begrenzen. Trump wird allerdings erst im kommenden Jahr sein Amt antreten.

Taliban wollen Delegation nach Baku entsenden

Die islamistischen Taliban kündigten erstmals seit der Machtübernahme in Afghanistan im August 2021 die Teilnahme an der Klimakonferenz an. Man werde eine Delegation nach Baku entsenden, heißt es in einer Mitteilung. Das Land am Hindukusch bekommt die Erderwärmung nach Einschätzung von Experten unter anderem in Form von Fluten, Dürren und fortschreitender Wüstenbildung zu spüren. Afghanistan zählt laut UNO-Entwicklungsprogramm zu den zwölf ärmsten Ländern der Welt. Die herrschenden Taliban sind insbesondere wegen ihrer Missachtung von Menschen- und vor allem Frauenrechten international isoliert.

