Bundesaußenministerin Baerbock (Soeren Stache/dpa)

Die Grünen-Politikerin sagte auf einer Veranstaltung in Berlin, man werde Europa - und zwar jeden Quadratzentimeter Europas - verteidigen. Russland bleibe auf absehbare Zeit die größte Gefahr für die Sicherheit. Verteidigungspolitik müsse "genau auf diese Realität" eingestellt werden. Deutschland sei dabei als größtes Land in der Europäischen Union besonders in der Verantwortung.

Mit Blick auf die laufenden Haushaltsverhandlungen verlangte Baerbock weitere Investitionen in die Sicherheit. Es wäre doch fatal, wenn man in ein paar Jahren sagen müsse: man habe zwar die Schuldenbremse gerettet, aber dafür die europäische Friedensordnung verloren.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.