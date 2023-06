Außenministerin Baerbock (Grüne) reist nach Südafrika (Archivbild aus China). (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Wichtiges Thema dürfte dabei die südafrikanische Haltung zu Russlands Krieg gegen die Ukraine sein. Baerbock erklärte, sie wolle darüber sprechen, wie Südafrika sein Gewicht für ein Ende der russischen Aggression und die Wahrung der UNO-Charta in die Waagschale werfen könne. Offiziell gibt sich das Land neutral. Präsident Ramaphosa war vor Kurzem mit einer afrikanischen Delegation zu Vermittlungsbemühungen in die Ukraine und nach Russland gereist. Südafrika war zuvor mehrmals in die Kritik geraten, unter anderem wegen eines gemeinsamen Marinemanövers mit Russland und China.

Bei Baerbocks Besuch soll es außerdem um die Energiewende und die Ausbildung von Fachkräften nach dem dualen Vorbild Deutschlands gehen.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.