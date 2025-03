Baerbock will keine führende Rolle mehr in der Fraktion der Grünen besetzen (Archivbild). (imago images / Metodi Popow)

Das geht aus einem Schreiben an die Fraktion und den Grünen-Landesverband Brandenburg hervor, über das mehrere Medien berichten. Demnach gab Baerbock persönliche Gründe für ihre Entscheidung an. Seit 2008 habe sie politische Verantwortung getragen - in all dieser Zeit habe sie immer alles gegeben, schreibt die 44-Jährige. Diese intensiven Jahre häten aber auch auch einen privaten Preis gehabt.

Nach der Bundestagswahl war die amtierende Außenministerin als neue Co-Fraktionschefin im Gespräch. Baerbock betonte, auch wenn sich die Rollen änderten, sei dies kein Abschied. Ihr Bundestagsmandat hat die Politikerin angenommen.

Bereits am Tag nach der Abstimmung hatte Grünen-Kanzlerkandidat Habeck seinen Rückzug aus der ersten Reihe der Partei angekündigt.

