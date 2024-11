China-Reise

Bundesaußenministerin Baerbock wird am Sonntag nach China reisen (Archivbild). (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

Sie werde am Sonntag nach Peking aufbrechen, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Am darauf folgenden Tag werde Baerbock mit ihrem chinesischen Amtskollegen zusammenkommen. Im Mittelpunkt stehe unter anderem der russische Krieg gegen die Ukraine. Weiter hieß es, die Grünen-Politikerin werde vor Ort auch Wirtschaftsvertreter treffen. Mit Blick auf die europäischen Strafzölle auf E-Autos aus China sagte der Sprecher, hier verhandele die EU-Kommission.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.