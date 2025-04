Außenministerin Baerbock reist in die Ukraine (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

Man dürfe sich von ihm nicht blenden lassen, betonte die Grünen-Politikerin. Ein Suggerieren von Frieden bedeute noch keinen Frieden. Beim Nato-Außenministertreffen in Brüssel in dieser Woche werde man auch gegenüber den USA deutlich machen, dass man sich auf Putins Hinhaltetaktik nicht einlasse. Zugleich stellte Baerbock der Ukraine weitere 130 Millionen Euro an Hilfsgeldern zur Verfügung.

In Moskau spricht heute Chinas Außenminister Wang Yi mit seinem russischen Kollegen Lawrow über den Krieg in der Ukraine. China gilt als enger Bündnispartner Russlands.

