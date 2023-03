Außenministerin Baerbock (Grüne) beim G20-Treffen in Neu Delhi. (IMAGO / photothek / IMAGO / Florian Gaertner)

In Neu Delhi wandte sie sich dazu direkt an den anwesenden Außenminister Lawrow. Wörtlich sagte sie nach Angaben von Teilnehmern: "Es ist gut, dass Sie hier im Saal sind, um zuzuhören: Stoppen Sie diesen Krieg. Stoppen Sie die Verletzung unserer internationalen Ordnung. Stoppen Sie die Bombardierung ukrainischer Städte und Zivilisten." Beim G20-Treffen vergangenes Jahr in Indonesien hatte Lawrow das Außenminister-Treffen nach seiner Rede vorzeitig verlassen, sodass er die Kritik nicht selbst anhören musste. Baerbock verwies des Weiteren darauf, dass es unter den G20-Mitgliedern unterschiedliche Sichtweisen zum Ukraine-Krieg gebe. Alle eine jedoch, dass es keinen einzigen Ort auf der Welt gebe, an dem der russische Krieg positive Folgen habe.

Vor Beginn des Treffens hatte Indiens Premiers Modi dazu aufgerufen, in strittigen Fragen zu kooperieren. Man dürfe nicht zulassen, dass Krisen, die sich nicht gemeinsam beilegen ließen, Problemen im Weg stünden, die man sehr wohl zusammen lösen könne. Indien hat sich bisher weitgehend neutral zum Ukraine-Krieg positioniert.

