Erneute Panne an Regierungsflugzeug

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (IMAGO / photothek / IMAGO / Janine Schmitz / photothek.de)

15 Minuten nach dem Start drehte der Airbus vom Typ A340-300 am späten Abend erneut vom Kurs ab und flog zurück nach Abu Dhabi, wie das Auswärtige Amt und die Luftwaffe bestätigten. Demnach trat erneut ein technischer Defekt an den Flügelklappen auf. Die Maschine war zu Anfang zwar gestiegen, nahm aber kein Tempo auf. Zuvor hatte es noch geheißen, bei Testflügen nach der ersten Panne seien keine Probleme mehr aufgetreten. Die Regierungsmaschine sollte Baerbock zu einem Besuch zunächst nach Sydney fliegen. Nach Australien will die Grünen-Politikerin auch Neuseeland und die Republik Fidschi besuchen.

Erst im Mai hatte die Ministerin eine Reise nach Katar wegen technischen Schwierigkeiten bei der Flugbereitschaft unterbrechen müssen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.