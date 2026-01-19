Limburger Bischof

Bischof Georg Bätzing (Archivbild) (Imago / epd / Christian Ditsch)

Der 64 Jahre alte Geistliche war im März 2020 in der Nachfolge des Münchner Erzbischofs, Kardinal Marx, zum Vorsitzenden gewählt geworden. Seine sechsjährige Amtszeit war vor allem geprägt von Konflikten innerhalb der DBK und mit dem Vatikan über das Reformprojekt "Synodaler Weg". Bätzing vertrat dabei die Seite der Reformer.

In dem Brief an seine Bischofskollegen schrieb Bätzing nun den Angaben zufolge, um im Vorfeld der Frühjahrsvollersammlung gute Überlegungen für die Wahl zu ermöglichen, wolle er mitteilen, dass er für eine erneute Wahl nicht zur Verfügung stehe. Er habe sich dazu nach Beratung und reiflicher Überlegung entschieden. Die Versammlung der katholischen Bischöfe findet vom 23. bis 26. Februar in Würzburg statt.

