Bischofskonferenz in Fulda

Der katholische Bischof Georg Bätzing ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Die Kirchenaustritte könnten die katholische Kirche nicht unbesorgt lassen, mahnte der Limburger Bischof. Es müsse die Frage gestellt werden, wie man Glaube mit einer liberalen Gesellschaft zusammenbringen könne. Die Austritte schlügen sich auch finanziell in den Diözesen nieder, ergänzte die Generalsekretärin der Bischofskonferenz, Gilles. Damit umzugehen, sei eine Herausforderung.

Allein im vergangenen Jahr waren in Deutschland mehr als 400.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten, 20,3 Millionen Menschen gehören ihr in der Bundesrepublik noch an. Die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz endet am Donnerstag.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.