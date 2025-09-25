Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing mahnt Fairness bei Sozialstaatsreformen an (Archivbild). (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Es brauche Lösungen mit Augenmaß, sagte Bätzing zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda. Er warnte vor nicht-einlösbaren Versprechen. Diese seien Wasser auf die Mühlen derjenigen, die das Land schlechtreden und spalten wollten. Die Brandmauer gegen die AfD müsse halten, mahnte Bätzing. Auch vor den nächsten Landtagswahlen dürfe es keine Signale für eine Zusammenarbeit mit der in Teilen rechtsextremen Partei geben.

Eine Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht sehen die katholischen Bischöfe skeptisch, ebenso wie eine allgemeine Dienstpflicht. Sie plädieren stattdessen für freiwillige Modelle. In der Debatte um eine Liberalisierung der gesetzlichen Regeln zum Schwangerschaftsabbruch erneuerten sie ihre Forderung nach einem umfassenden Schutz menschlichen Lebens.

Mit Blick auf den Gaza-Krieg fordern die Bischöfe die israelische Regierung zu einem Ende der Gewalt und der Blockade humanitärer Hilfe für hungernde Palästinenser auf. Die Terrororganisation Hamas müsse alle Geiseln freilassen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.