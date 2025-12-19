Neben seiner Funktion als Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz ist Bätzing auch der Bischof von Limburg. (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Der Limburger Bischof sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, diese seien in den letzten Jahren insbesondere mit Blick auf den Synodalen Weg immer wieder markiert worden. Es sei aber gelungen, durch vertrauensvolle Gespräche mit Vertretern der römischen Kurie und dem Papst die Verständigung wiederherzustellen.

Bätzing machte zugleich deutlich, dass es die geplante Synodalkonferenz in Deutschland nicht ohne die Zustimmung von Rom nicht geben wird. Er sei jedoch überzeugt, dass die Satzung zustimmungsfähig sei. Das neue Gremium soll Stellung nehmen zu wesentlichen Entwicklungen in Staat, Gesellschaft und Kirche.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.