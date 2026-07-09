Ausbildungsförderung

Die Bafög-Erhöhung verschiebt sich. (Hendrik Schmidt/dpa)

Das teilten die zuständigen Fachpolitiker von Union und SPD in Berlin mit. Die Anhebung der Wohnkostenpauschale von 380 auf 440 Euro für die Empfänger, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll demnach erst zum Sommersemester 2027 kommen. CDU und CSU hatten sich zuvor gegen höhere Leistungen gestellt und auf die angespannte Haushaltslage verwiesen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Gräßle, erklärte, der Ausbau staatlicher Hilfen könne nicht losgelöst von der gesamtwirtschaftlichen Lage erfolgen.

An der im Koalitionsvertrag festgelegten schrittweisen Erhöhung des Bafög-Grundbedarfs für die rund 610.000 Empfänger wollen SPD und Union weiter festhalten. Dieser soll bis 2029 schrittweise um 88 Euro steigen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.