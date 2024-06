Eine Bafög-Reform wurde im Bundestag beschlossen. (picture alliance / Panama Picture / Christoph Hardt)

Nach den mehrfach angepassten Plänen der Bundesregierung sollen der Empfänger-Kreis erweitert und die Bafög-Sätze angehoben werden. Zudem sollen Studierende aus ärmeren Haushalten zum Studienstart mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro unterstützt werden.

Zudem billigten die Abgeordneten am Abend das deutsch-französische Ausbildungsabkommen. Mit der Vereinbarung, die an bereits bestehende, regionale Abkommen anknüpft, können Auszubildende den theoretischen Teil der Lehre in ihrem Heimatland und den praktischen Teil im jeweiligen Nachbarland absolvieren. Allerdings muss noch der Bundesrat seine Zustimmung geben.

