Bundesverkehrsminister Schnieder, die designierte Bahnchefin Palla und Dirk Rompf stellten am Montag zusammen die neue Bahn-Strategie vor. (Andreas Gora / dpa )

Verkehrsminister Schnieder von der CDU hat die bislang für den Regionalverkehr zuständige Managerin Palla als neue Bahn-Chefin vorgeschlagen. Künftiger Vorsitzender der Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo soll der Manager Rompf werden. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte im Vorfeld angekündigt, im Aufsichtsrat gegen das Personalpaket zu stimmen . Zur Begründung hieß es, Rompf sei sechs Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Netzsparte gewesen. Aus Sicht der EVG steht er damit für eine Ära des zunehmenden Verfalls des Schienennetzes.

Der Aufsichtsrat der Bahn ist paritätisch mit Vertretern des Bundes als Bahn-Eigentümer und der Arbeitnehmerseite besetzt.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.