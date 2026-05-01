Preissenkung

Fahrkartenautomat am Frankfurter Hauptbahnhof (Symbolbild) (picture alliance / W2Art / Thorsten Wagner / Thorsten Wagner)

Ab dem 9. Mai können die Last-Minute-Preise erstmals gebucht werden. Die Tickets werden zu Preisen ab 6,99 Euro angeboten. Obendrauf kommt gegebenenfalls der Bahncard-Rabatt. Kinder bis 14 Jahren fahren kostenlos mit.

Demnach handelt es sich um ein komplett neues Angebot für die Züge des Fernverkehrs. Damit werde "Sicherheit und bezahlbare Mobilität" geboten, sagte Fernverkehrsvorstand Peterson den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wie andere Sparpreise seien auch die Last-Minute-Preise nur begrenzt verfügbar.

Das Angebot sei nur für Zügen buchbar, die noch freie Sitzplätze haben. Die Wahrscheinlichkeit, ein Schnäppchen zu ergattern, ist Peterson zufolge daher abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.