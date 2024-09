Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. (pa/dpa)

Das 110-seitige Papier mit dem Namen "S3" sei intern bereits verteilt worden, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Es soll demnach am 18. September bei der nächsten Sitzung des Bahn-Aufsichtsrats diskutiert werden. Laut dem Plan soll die Bahn bis 2027 wieder profitabel und pünktlich werden.

Als Hauptursache für die Zielverfehlungen führt Lutz die marode Infrastruktur an.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn verspricht dem Bericht zufolge mehr Pendlerverbindungen; er will das Flächennetz neu konzipieren und international wachsen. In Aufsichtsratskreisen wurde das Programm als "Alter Wein in neuen Schläuchen" kritisiert.

