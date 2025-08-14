"Dramatische" Lage

Bundesverkehrsminister Schnieder (dpa / Fabian Sommer)

Es sei Zeit für eine Neuaufstellung, sowohl strukturell als auch personell, ergänzte Schnieder. Vor diesem Hintergrund sei man übereingekommen, den noch bis 2027 laufenden Vertrag des Bahnchefs vorzeitig einvernehmlich zu beenden. Lutz werde seine Aufgaben noch so lange wahrnehmen, bis die Nachfolge geregelt sei. Dieser leitet die Bahn seit Anfang 2017. Davor war er seit 2010 Finanzvorstand der DB.

Verkehrsminister Schnieder: Lage bei Bahn "dramatisch"

Die Lage bei der Deutschen Bahn sei "dramatisch", sagte Verkehrsminister Schnieder. "Die Bahn muss pünktlich, sicherer und sauber sein und der Konzern muss schneller, schlanker, schlagkräftiger und auch wirtschaftlicher werden", so der CDU-Politiker. Wie die Regierung das erreichen wolle, werde er am 22. September sagen. Dann werde er seine "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene" vorstellen. Idealerweise könne er dann auch den neuen Bahn-Chef oder die neue Chefin vorstellen.

Die neue Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag eine Neuaufstellung des Aufsichtsrats und des Bahn-Vorstands angekündigt. Bahn-Chef Lutz galt laut Deutscher Presse-Agentur schon seit Monaten als angezählt. Zu groß sei die wirtschaftliche und betriebliche Krise, in der die Bahn seit Jahren stecke. Zuletzt sorgte vor allem die marode Infrastruktur für große Probleme. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr sank von 78,5 Prozent im Jahr 2017 auf 62,5 Prozent im vergangenen Jahr. Deutliche Verbesserungen sind bislang nicht in Sicht.

Bahn steckt mitten in enormem Sanierungsprozess

Aktuell ist die viel befahrene Strecke Hamburg-Berlin für mehrere Monate gesperrt. Der gesamte Sanierungsprozess wird voraussichtlich ein Jahrzehnt dauern und für viele Reisende zu Einschränkungen führen.

Auch wirtschaftlich ist die Bahn in Schieflage. Seit Jahren schreibt der bundeseigene Konzern rote Zahlen. Zuletzt hatte die Bahn zudem mit weiteren Meldungen negative Schlagzeilen gemacht. So entschied ein Gericht, dass die Deutsche Bahn die milliardenschweren Mehrkosten des Bahnprojekts Stuttgart 21 alleine tragen muss. Ende Juli teilte das Unternehmen mit, dass das Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen im ersten Halbjahr um 239 Millionen gefallen ist.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.