Bahnchefin Palla: "Oberste Priorität hat jetzt: Fahren, Fahren, Fahren" (Archivbild). (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Konzernchefin Palla sagte der "Bild am Sonntag", vom 1. Mai an halte man die Preise für ein Jahr lang unverändert. Damit sorge man für Sicherheit und Stabilität für alle, die mobil bleiben wollten und müssten.

Bereits im vergangenen Jahr war die übliche Erhöhung im Dezember ausgefallen. In den vergangenen Jahren hatte die Bahn ihre Preise im Fernverkehr regelmäßig zum Fahrplanwechsel angehoben und das vor allem mit den steigenden Personal- und Energiekosten begründet. Zuletzt waren Ende 2024 die sogenannten Flexpreise durchschnittlich um 5,9 Prozent erhöht worden.

Die Bahn steht seit Längerem wegen zahlreicher Zugverspätungen in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.