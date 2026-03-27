Wie der Konzern bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Berlin mitteilte, verzeichnete er ein Minus von 2,3 Milliarden Euro. Als Hauptgrund führt die Bahn Abschreibungen im Fernverkehrsgeschäft in Höhe von 1,4 Milliarden Euro an. Der Umsatz sei 2025 leicht gestiegen.
Trotz der weiterhin vielen Verspätungen nutzten im vergangenen Jahr so viele Menschen die Züge der Deutschen Bahn wie noch nie. Der Konzern verzeichnete rund 1,9 Milliarden Fahrgäste. Besonders stark stieg die Zahl der Reisenden im Regionalverkehr.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.