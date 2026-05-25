Man müsse im System der Verkehrsverbünde neue Lösungen finden. Einen Zeitplan nannte van Zijderveld nicht. Er hofft, dass zahlreiche Bauvorhaben in diesem Jahr Verbesserungen bringen.
Im April lag die Pünktlichkeitsquote im Nahverkehr nach Angaben der Deutschen Bahn bei gut 89 Prozent. Sie ist damit höher als im Fernverkehr, wo nur gut 64 Prozent der Züge nach Plan fahren. Als Hauptgrund für die Unpünktlichkeit gilt bei der Bahn allgemein der schlechte Zustand der Infrastruktur.
Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.