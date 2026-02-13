Sicherheitsgipfel

Bei den Mitarbeitern der DB soll es mehr Bodycams geben (Archivbild). (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Die Bahn hatte zu dem Treffen eingeladen. Anlass war ein tödlicher Angriff auf einen Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz.

Konzernchefin Palla kündigte als Ergebnis einen Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene an, der sieben Punkte umfasse. So sagte sie unter anderem zu, dass noch in diesem Jahr alle Beschäftigten mit Kundenkontakt im Nah- und Fernverkehr mit Bodycams ausgestattet werden. Das gelte auf freiwilliger Basis. Außerdem sollen 200 zusätzliche Sicherheitskräfte eingestellt werden. Ein bereits vorhandener Hilferuf-Knopf soll weiterentwickelt werden.

Ein 36-jähriger Zugbegleiter war Anfang Februar in einem Regionalexpress von einem Schwarzfahrer bei einer Fahrkartenkontrolle angegriffen worden. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er später starb. Der Fall erregte bundesweites Aufsehen.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.