Tarifkonflikt

Bahn und EVG legen Zeitplan für die Schlichtung vor. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Dieses soll am 17. Juli beginnen und ist zunächst bis zum 31. Juli angesetzt, wie die Bahn und die EVG mitteilten. Schlichter sind der frühere Bundesinnenminister de Maizière und die Arbeitsrechtlerin Pfarr. Vor und während der Schlichtung gilt die Friedenspflicht. Warnstreiks sind in dieser Phase also nicht möglich.

Grundsätzlich hatten sich beide Seiten bereits in der vergangenen Woche auf die Schlichtung geeinigt. Die seit Februar laufenden Tarifverhandlungen waren zuvor gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.