Ein ICE der Deutschen Bahn, deren Geschäft zuletzt wieder anzog. (picture alliance / NurPhoto / Michael Nguyen)

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung erzielte der bundeseigene Konzern erstmals seit sieben Jahren in seinem Kernbereich wieder einen Gewinn. Hier fuhr die Bahn demnach von Januar bis Juni einen Überschuss im dreistelligen Millionenbereich ein. Im Vorjahreszeitraum hatte ⁠das Unternehmen noch einen Verlust von ⁠rund 760 Millionen ⁠Euro ausgewiesen. Weiter heißt es, im ersten Halbjahr hätten rund 960 Millionen Fahrgäste die Züge der ​Deutschen Bahn genutzt und damit 17 Millionen mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Als ein Grund würden auch die hohen Kraftstoffpreise gesehen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.