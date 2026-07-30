Halbjahresbilanz

Die Deutsche Bahn erzielt im ersten Halbjahr Gewinne. (picture alliance / Joko / Joko)

Im ersten Halbjahr 2025 gab es noch ein Minus von 760 Millionen Euro. Als Grund nannte die Bahn den begonnenen Umbau des Konzerns. Dazu gehören Kostensenkungen und der Abbau von Stellen in der Konzernleitung sowie bei internen Dienstleistern. Laut Bahnchefin Palla ist es das erste Mal seit sieben Jahren, dass das Eisenbahngeschäft in diesem Zeitraum schwarze Zahlen schreibt. Die Zahl der Reisenden legte der Bilanz zufolge um 1,8 Prozent auf 960 Millionen zu.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.