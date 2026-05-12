Konzernumbau

DB-Vorstandsvorsitzende Evelyn Palla (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Man werde sich mehr auf das Eisenbahnfahren konzentrieren, sagte Palla der Zeitschrift "Stern". Angebote für die sogenannte erste und letzte Meile werde man künftig nur noch unterbreiten, wenn man damit auch Geld verdiene. Palla antwortete damit auf die Frage nach Randgeschäften wie dem Bahn-eigenen Radverleih "Call a Bike" und dem Leihwagen-Angebot "Flinkster". Konkret zu deren Zukunft äußerte sich nicht, fügte aber hinzu, dass sich die Bahn in Zukunft keine Projekte in Ländern wie Indien und Uruguay mehr vornehmen werde. Von diesem Geschäft werde man sich mittelfristig trennen.

Bereits vor Pallas Amtsantritt im Herbst hatte die Bahn die europäische Tochter Arriva und den Logistiker DB Schenker abgestoßen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.