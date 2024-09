Logistikunternehmen DB Schenker (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Die Logistik-Tochter der Bahn soll demnach an die dänische Spedition DSV gehen. DSV zahlt dafür rund 14 Milliarden Euro, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg melden. Eine Vereinbarung über eine Übernahme von DB Schenker könnte noch in dieser Woche unterzeichnet werden, hieß es. Der Verkauf stünde dann noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsräte.

Die dänische DSV würde sich damit gegen den anderen verbliebenen Bieter durchsetzen, den Finanzinvestor CVC.

Die Gewerkschaft Verdi hatte sich gegen einen Verkauf an DSV ausgesprochen, da bei einer Fusion mit dem Wettbewerber mehr Stellen wegfallen würden.

Schenker gehört mit rund 76.600 Beschäftigten an über 1.800 Standorten in mehr als 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Die Bahn will das Unternehmen verkaufen, um sich auf das Kerngeschäft in Deutschland zu konzentrieren und Schulden abzubauen.

