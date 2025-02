Zweite Verhandlungsrunde

Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und EVG (Hannes P. Albert/dpa)

Nach Abschluss der zweitägigen Verhandlungsrunde war in der Nacht von ersten Fortschritten die Rede. Ein Bahn-Sprecher teilte mit, das Unternehmen habe der Gewerkschaft ein erweitertes Angebot vorgelegt. Dabei gehe es um Verbesserungen für Mitarbeiter in Schichtarbeit und Beschäftigte von DB Cargo. Demnach hält die Bahn allerdings weiterhin an ihrem bisherigen Angebot einer allgemeinen Lohnerhöhung von vier Prozent in zwei Schritten bei einer Laufzeit von 37 Monaten fest. Die EVG fordert dagegen 7,6 Prozent und kritisiert die angebotene Laufzeit als zu lang.

Die Gewerkschaft strebt einen Abschluss bis zur Bundestagswahl an. Bis Ende März gilt die Friedenspflicht. Danach wären Warnstreiks möglich.

