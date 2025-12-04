Ohne Umstieg nach London

Ein Eurostar (Archivfoto) (picture alliance / dpa / WILL OLIVER )

Beide Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Optionen für ein Fernverkehrsangebot zwischen London und deutschen Großstädten wie Köln und Frankfurt zu prüfen. Die Bahn teilte mit, dass der Start der Verbindung frühestens ab 2030 geplant sei. Bisher ist eine Reise nach London mit dem Zug nur mit Umstiegen möglich und dauert bis zu acht Stunden. Mit der Direktverbindung könnte die Fahrt von Frankfurt nach London dann nur noch fünf Stunden dauern.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.