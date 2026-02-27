Tarifverhandlungen

Wie beide Seiten mitteilten, erhalten die Beschäftigten ab August 2,5 Prozent mehr Geld und im nächsten Jahr im August noch einmal 2,5 Prozent mehr. Außerdem gibt es eine Einmalzahlung von 700 Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren.
Bahn-Personalvorstand Seiler erklärte, zum ersten Mal seit Jahren habe man sich ohne Streiks einigen können. Der GDL-Vorsitzende Reiß betonte, mit dem Abschluss seien Eisenbahnberufe wieder attraktiver geworden.
Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.