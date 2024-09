Logistik-Tochter

Logistikunternehmen DB Schenker (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Die Bahn teilte mit, der Vorstand habe einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Der Kaufpreis belaufe sich auf über 14 Milliarden Euro. Auch der Konzern in Kopenhagen bestätigte den Kauf. Nach Zustimmung von Aufsichtsrat und Eigentümern solle die Übernahme im zweiten Quartal 2025 formal abgeschlossen werden.

Die Deutsche Bahn will mit dem Erlös die Verschuldung des Konzerns reduzieren. Die Gewerkschaft Verdi hatte sich gegen einen Verkauf an den dänischen Konzern ausgesprochen, da sie einen massiven Abbau von Stellen befürchtet. Schenker gehört mit rund 76.000 Beschäftigten in mehr als 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit.

