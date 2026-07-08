Investitionen

Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn (Kay Nietfeld/dpa)

Mehrere Maßnahmen sollen künftig sicherstellen, dass Reisende nahezu in Echtzeit über Verspätungen, Zugausfälle oder Gleiswechsel informiert werden. Dabei setzt die Bahn vor allem auf Künstliche Intelligenz, wie Konzernchefin Palla mitteilte. Eine KI-Assistenz namens Kiana soll bis Ende des Jahres auf der Internetseite integriert werden – und auch in der App DB Navigator. Kunden könnten individuelle Auskünfte zu ihrer Fahrt erfragen und sich Verbindungen heraussuchen lassen. Die App könne außerdem darüber informieren, wenn frühere Anschlussverbindungen mit der gleichen Ankunftszeit möglich sind. Auf den Bahnsteigen ist vorgesehen, zusätzliche Anzeigen zu installieren.

Das Sofortprogramm für bessere Kundenkommunikation ist eines von drei Maßnahmenpaketen, mit denen die Bahn ihre Attraktivität steigern will. Ein erstes Programm für mehr Sicherheit und Sauberkeit an den Bahnhöfen und ein zweites für mehr Komfort in den Fernzügen werden bereits seit einiger Zeit umgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.