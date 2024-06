Die Deutsche Bahn will offenbar mehrere Zugverbindungen streichen. (Bernd Wüstneck / dpa / Bernd Wüstneck)

Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf ein vertrauliches Schreiben des Konzerns an die Bundesnetzagentur. Danach will die Bahn ihr Angebot an Intercity-Zügen bundesweit reduzieren. In zahlreichen Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern sollen dann keine Züge mehr halten. Laut Bericht sind unter anderem die IC-Verbindungen zwischen Gera und Köln, Karlsruhe und Leipzig sowie Norddeich Mole und Frankfurt betroffen.

Auch soll das ICE-Angebot nach Stralsund und an die Ostsee in der Nebensaison stark reduziert werden.

Grund sind die gestiegenen Trassenpreise, also die Gebühren für die Nutzung der Schienen. Dadurch sind einige Verbindungen nach Angaben der Bahn nicht mehr rentabel.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.