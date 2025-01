Winterwetter

Ein Flugzeug der Lufthansa wird auf dem Flughafen München enteist (Archivbild). (Matthias Schrader / AP / dpa / Matthias Schrader)

Die Deutsche Bahn erklärte, derzeit komme es im Raum Frankfurt am Main zu Beeinträchtigungen. Betroffen sei vor allem der Fernverkehr. man rate allen Reisenden, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung zu informieren.

Verspätungen und Ausfälle im Flugverkehr

An einigen deutschen Flughäfen kam es wegen des Schneefalls zu Verzögerungen. So meldet etwa der Flughafen Stuttgart Verspätungen, weil die Passagiermaschinen erst enteist werden müssen. In München wurden wegen der Schneefälle vorsorglich einige Flüge gestrichen. Auf der Start- und Landebahn waren Räumfahrzeuge im Einsatz.

