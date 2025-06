Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn (pa/dpa)

Er wendet sich in einem Brief an Politiker und Verbände, die die Entscheidung für ein Ende des Angebots teils scharf kritisiert hatten. Darin heißt es, um strukturelle Fehlentwicklungen zu beheben und eine effizientere Sitzplatzauslastung zu erreichen, sei eine Neujustierung unumgänglich. Über den Brief, den auch der für Fernverkehr zuständige Vorstand Peterson unterschrieben hat, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Laut Lutz und Peterson gab es übermäßige Platzbuchungen und Mehrfachreservierungen und auch Kleingruppen, die das Angebot zweckentfremdeten. Viele reservierte Sitzplätze seien dadurch leer geblieben, während tatsächlich reisende Familien oft keine Plätze mehr hätten buchen können.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.